Названы знаки зодиака, которые этой зимой станут героями любовной сказки

Астрологи назвали знаки зодиака, которые до конца этой зимы почувствуют себя персонажами любовной сказки. Бурные чувства настигнут трех представителей зодиакального круга — Близнецов, Раков и Козерогов, пишет Clutch.ua.

В ближайшие три месяца Близнецы примерят на себя роль Золушки. Эта сказочная героиня всю жизнь страдала, пока случайно не потеряла на балу туфельку и не обрела счастье с прекрасным принцем. Аналогичная история приключится и с Близнецами. Они окажутся в объятиях замечательного человека, который в нужный момент протянет руку помощи.

Зимняя история для Раков схожа с сюжетом сказки «Красавица и Чудовище». Представители этого знака столкнутся с человеком, который доставит им немало хлопот, не раз выведет из себя. С таким человеком нам не по пути, мы никогда не сойдемся характерами, подумают Раки. Возможно, речь о старом друге противоположного пола. В результате чары рухнут, и под маской Чудовища окажется кто-то милый и искренне любящий.

Козероги, как Спящая красавица, до поры переживали долгий сон чувств. Работа и самореализация занимает все их время, а свидания отошли на задний план. Теперь же для этих астрологических «животных» приходит пора пробуждения. Внезапно в неподходящий момент прежнее состояние может нарушить поцелуй принца — возможно, не прекрасного на первый взгляд. Но стоит приглядеться, и впечатление о нем вскоре изменится в лучшую сторону.

Ранее 5-tv.ru писал, от чего умирают представители разных знаков зодиака.