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Названы знаки зодиака, которые этой зимой станут героями любовной сказки

, 18:10 | Валентин Черников Видео 99

Бурные чувства настигнут трех представителей зодиакального круга.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Elena Sikorskaya

Астрологи назвали знаки зодиака, которые до конца этой зимы почувствуют себя персонажами любовной сказки. Бурные чувства настигнут трех представителей зодиакального круга — Близнецов, Раков и Козерогов, пишет Clutch.ua.

В ближайшие три месяца Близнецы примерят на себя роль Золушки. Эта сказочная героиня всю жизнь страдала, пока случайно не потеряла на балу туфельку и не обрела счастье с прекрасным принцем. Аналогичная история приключится и с Близнецами. Они окажутся в объятиях замечательного человека, который в нужный момент протянет руку помощи.

Зимняя история для Раков схожа с сюжетом сказки «Красавица и Чудовище». Представители этого знака столкнутся с человеком, который доставит им немало хлопот, не раз выведет из себя. С таким человеком нам не по пути, мы никогда не сойдемся характерами, подумают Раки. Возможно, речь о старом друге противоположного пола. В результате чары рухнут, и под маской Чудовища окажется кто-то милый и искренне любящий.

Козероги, как Спящая красавица, до поры переживали долгий сон чувств. Работа и самореализация занимает все их время, а свидания отошли на задний план. Теперь же для этих астрологических «животных» приходит пора пробуждения. Внезапно в неподходящий момент прежнее состояние может нарушить поцелуй принца — возможно, не прекрасного на первый взгляд. Но стоит приглядеться, и впечатление о нем вскоре изменится в лучшую сторону.

Ранее 5-tv.ru писал, от чего умирают представители разных знаков зодиака.

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Названы знаки зодиака, которые этой зимой станут героями любовной сказки

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