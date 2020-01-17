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Новый тренд: женщины стали носить топы из фольги

, 3:32 | Мия Субботина Фото 12

Модель Джессика Мэтьюз решила протестировать самодельный элемент одежды на прогулке по городу.

Фото: www.globallookpress.com © West Coast Surfer

Модель Джессика Мэтьюз вдохновилась розовым силиконовым топом, в котором популярная актриса Зендая Коулман появилась на премии Critics’ Choice Awards в качестве номинанта, и прогулялась по улицам Лондона в самодельной вещи. 25-летняя манекенщица поделилась ощущениями с изданием The Sun, которое и опубликовало фотоинструкцию по изготовлению модного изделия.

Топ, в котором на дорожке сияла 23-летняя актриса, изготовил американский бренд Tom Ford. Стоимость изделия составляет свыше 11 тысяч фунтов стерлингов. Джессика Мэтьюз решила изготовить подобный топ из фольги в домашних условиях. Для этого ей понадобились фольга, краска и лента, которые обошлись ей в 20 фунтов стерлингов.

Instagram @tomford

Смастерив и примерив вещь, девушка отправилась в город. Во время прогулки топ начал спадать, что вызвало дискомфорт у Джессики.

«Фольга определенно не подходит для ветреного дня. Я уверена, что некоторые туристы пялились на меня», — делилась ощущениями модель.

Также экспериментатор рассказала, что во время прогулки замерзла. Чтобы согреться, ей пришлось зайти в кафе

«У меня была оголенная спина, поэтому я замерзла. Зендая выглядела потрясающе на премии, но этот наряд создан исключительно для такого солнечного места, как Лос-Анджелес», — отметила Мэтьюз.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 образов на премии Critics’ Choiсe Awards 2020.

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