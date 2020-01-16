Жену «бога Кузи» задержали после трех лет нахождения в бегах

Супруга основателя секты «бога Кузи» Андрея Попова скрипачка Анастасия Чеботарева задержана по подозрению в мошенничестве, сообщает Lenta.ru со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, женщина и еще пятеро последователей религиозной организации около трех лет находились в федеральном розыске. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте всех подозреваемых.

Отмечается, что в отношении задержанных, в том числе жены «бога Кузи», были возбуждены три новых уголовных дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

По версии следствия, сектанты промышляли на православных выставках, собирая деньги на якобы восстановление храмов и для помощи верующим. Общая сумма незаконного дохода достигает семи с половиной миллионов рублей. Деньги впоследствии были потрачены на нужды секты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд приговорил «бога Кузю» к пяти годам колонии. Андрей Попов признан виновным в создании религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием, и в мошенничестве в особо крупном размере.