Мишустин представит состав нового правительства в ближайшие дни

Премьер-министр Михаил Мишустин, чья кандидатура на этот пост была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным 16 января, планирует представить состав нового кабинета министров в ближайшие дни.

«Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это (понимание — прим.ред.) появится, мы об этом скажем», — заявил он.

Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие, а также депутатов Госдумы, с которыми «сегодня очень детально проработали все вопросы, поговорили о направлениях работы правительства, о Послании президента, которое нужно реализовывать», передает ТАСС.

«Думаю, в ближайшее время, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, мы обязательно об этом расскажем», — добавил он.

15 января после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным Послания Федеральному Собранию правительство страны в полном составе ушло в отставку. И.о. главы Кабмина Дмитрий Медведев назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ.