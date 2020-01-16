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Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности РФ

, 23:48 | Сергей Зеленский 30

Документ вступил в силу 16 января.

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Президент России Владимир Путин включил премьер-министра РФ Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ в качестве постоянного члена. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сегодня Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства РФ.

15 января после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным Послания Федеральному Собранию правительство страны в полном составе ушло в отставку. Глава государства поблагодарил правительство за работу. Путин предложил и. о. главы кабмина Дмитрию Медведеву должность зампредседателя Совбеза.

Совет безопасности РФ — конституционный совещательный орган при президенте. Его ключевой функцией является корректировка государственной политики в области национальной безопасности.

Мишустин заявил, что представит состав нового правительства в ближайшие дни.

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