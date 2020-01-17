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Трамп прокомментировал начавшиеся слушания по его импичменту в Сенате

, 1:33 | Ниса Мурзанаева Видео 32

По словам американского лидера, процедура не займет много времени.

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Фото, видео: ТАСС/CNP via ZUMA Wire, /Stefani Reynolds

Президент США Дональд Трамп прокомментировал начавшиеся слушания по его импичменту в Сенате. По словам главы Америки, процедура не займет много времени.

«Это обман… Я думаю, что это будет очень быстро», — заявил американский лидер в эфире телеканала Fox News.

Рассмотрение судом обвинений, выдвинутых палатой представителей Конгресса США в отношении американского президента, уже началось. Председатель Верховного суда Америки Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента Дональда Трампа.

Конгрессмены выступают на слушании в качестве обвинителей. Сенаторы являются присяжными, а Робертс — судьей данного процесса.

Трампа обвиняют по двум пунктам: превышение должностных полномочий и воспрепятствование работе Конгресса. Разбирательство в отношении главы государства началось после того, как его заподозрили в давлении на украинские власти. Он якобы склонял Киев к проведению расследования против своего конкурента на предстоящих выборах — Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что обвинительное заключение против Дональда Трампа передано в Сенат.

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