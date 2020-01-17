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  4. «Завтрак аристократки!» Похудевшая Лолита показала свое «диетическое» меню

«Завтрак аристократки!» Похудевшая Лолита показала свое «диетическое» меню

, 3:47 | Ниса Мурзанаева Видео 123

Попутно певица сделала громкое «политическое заявление», после которого фанат посоветовал ей пойти в Думу.

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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya

Лолита Милявская порадовала подписчиков забавным видео в Instagram. Похудевшая певица показала свое «диетическое» меню. На кадрах поп-дива с аппетитом уплетает вареный картофель и рыбные консервы. Поедая ужин, звезда сделала громкое «политическое заявление».

«Что-то так мне все мои друзья и коллеги пишут, что правительство ушло в отставку. А я вот стою на кухне и ем картошечку вареную и что-то выковыриваю из банки. Не знаю, хорошо это или плохо, но я как ела, так есть и буду», — заявила знаменитость.

Поклонники оценили чувство юмора Лолиты и отметили — она очень «заразительно» кушает.

«Искусительница. Не поверите, так захотелось! Пошла за шпротным паштетом»;

«Пойду-ка, по тихому, к холодильнику!» — написали фолловеры.

Некоторые пользователи соцсети настолько вдохновились непосредственностью и «народностью» Лолиты, что даже посоветовали ей связать свою жизнь с политикой.

«Вот поэтому народ-то и любит Лолиту. Потому что не только талант и оптимизм — еще и ноль пафоса. Может вам стоит в Думу пойти?» — поинтересовался юзер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фанаты сосватали за Лолиту Милявскую — Стивена Сигала.

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