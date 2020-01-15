Зеленский анонсировал новый обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, что Киев готовится к новому обмену пленными с республиками Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

«Он (Зеленский — Прим. ред.) подчеркнул, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там же отмечается, что Зеленский поблагодарил Меркель за содействие предыдущему обмену пленными. Также он рассказал ей об усилиях по разведению сил в Донбассе.

«Украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств. <…> Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участка. Это важно для людей», — приводит пресс-служба слова Зеленского.

Как сообщал 5-tv.ru, предыдущий обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся в конце декабря. Его формула составила «124 на 76».