Шесть знаков зодиака, которые могут сойтись с бывшими в 2020 году

Астрологи назвали знаки зодиака, которые могут сойтись с бывшими возлюбленными в 2020 году. Этим людям удастся возродить былые чувства и вновь разжечь пламя страсти. Однако качество и продолжительность таких отношений зависят только от них самих.

Стрелец

Представители этого знака зодиака всегда возвращаются к покинутым избранникам. В качестве любовника, друга или полноценного партнера… Их устроит любой вариант. Однако пройдет немного времени, и ласковый любвеобильный Стрелец вновь отправится за приключениями на сторону.

Такие походы могут не закончиться никогда. Партнерам Стрельцов следует встать в позу и четко заявить о том, что подобного отношения к себе они не потерпят. После такого Стрельцы чаще всего прекращают испытывать терпение любимых.

Водолей

Обычно они тяжело переживают расставания. Сначала идет затяжной период депрессии, далее Водолей с головой погружается в творчество или рабочие проекты… А после этого вновь пытается вернуть любимого. Астрологи утверждают — в 2020 году им это удастся.

Возлюбленным Водолеев не о чем переживать. На этот раз они будут ценить свою половинку.

Козерог

В определенный момент они понимают, что, оказывается, потеряли «любовь всей своей жизни». Очевидно на это влияют время и расстояние. Упрямые и целеустремленные они обязательно добьются своего — половинки Козерогов не устоят перед напором и вернутся. Об этом пишет Soulfun.net.

Телец

Представители этого знака очень часто винят в расставании себя. Тельцы болезненно переживают разрывы и стараются как можно скорее все исправить. Если возлюбленные примут их обратно — они не пожалеют об этом. Ведь осознав все свои ошибки, Тельцы превращаются в идеальных партнеров.

Лев

Они появляются на пороге экс-избранников исключительно из-за задетого самолюбия. Им претит сама мысль о том, что кто-то может быть счастлив и без них. Возвращение Львов обязательно будет сопровождаться какими-то громкими словами и жестами, ведь их любовь к театральным эффектам не убиваема.

Овен

Эти ребята чаще всего расстаются с любимыми вообще в неадекватном состоянии. В такие моменты взор их затмевает гнев, а врожденная вспыльчивость заставляет громко хлопнуть дверью. Вот только успокоившись, Овны задаются вопросом — как же так вышло, что я теперь один?

Они смогут вернуться к покинутым половинкам, искренне попросив прощения за прошлые ошибки. Вот только воинственный нрав никуда не денешь, и однажды он снова о себе напомнит.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что названы знаки зодиака, которые этой зимой станут героями любовной сказки.