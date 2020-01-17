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  4. За Стешей Маликовой начал ухаживать поклонник творчества Есенина

За Стешей Маликовой начал ухаживать поклонник творчества Есенина

, 6:32 | Ниса Мурзанаева Фото 4

Фанаты 19-летней дочки певца советуют ей задуматься о свадьбе.

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Фото, видео: Instagram @steshamalikova

Дочь эстрадного певца Дмитрия Маликова 19-летняя Стефания в последнее время буквально светится от счастья. Поклонники подозревают, что все дело в новом бойфренде наследницы знаменитости. Накануне красавица опубликовала в Instagram фотографии, на которых запечатлела огромный букет розовых роз и томик стихотворений Сергея Есенина.

Фанаты тут же посоветовали юному кумиру не раздумывать и выходить замуж. Подписчикам импонирует то, что молодой человек подарил любимой не только пресловутый букет, но еще и книгу. Однако идея с замужеством явно не пришлась дочке Маликова по душе.

«Какой замуж? Не пора ни разу!» — дерзко заявила наследница артиста.

Instagram @steshamalikova

Вот только фанаты не очень-то поверили в слова Стеши Маликовой о нежелании выходить замуж. Недавно дочка певца неожиданно посетила Казахстан. Поклонники предположили — а вдруг ездила знакомиться с родителями бойфренда?

Фотография Стеши Маликовой с огромным букетом цветов всего за сутки набрала около 30 тысяч лайков. Поклонники оставили в комментариях под снимком множество восхищенных комплиментов кумиру.

«Красивая девочка!»

«Обворожительная»;

«Златовласка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стеша Маликова в легкомысленном платье посетила балет.

 

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