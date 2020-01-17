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  4. При обстреле парикмахерской в Чикаго ранены пять человек, в то числе трое детей

При обстреле парикмахерской в Чикаго ранены пять человек, в то числе трое детей

, 7:56 | Карина Бернтгольц Видео

По информации полиции, двое злоумышленников вошли в барбершоп Gotcha Faded и открыли огонь через дверь зала.

Фото, видео: ТАСС/www.imago-images.de

Пять человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате обстрела парикмахерской в Вест-сайде в Чикаго. Как сообщает телеканал WGN9 со ссылкой на данные местной полиции, трое злоумышленников вошли в барбершоп Gotcha Faded и открыли огонь через дверь зала.

В результате стрельбы пострадали пять человек, находившихся в момент инцидента внутри заведения. Из них — трое детей 11, 12 и 16 лет. Сейчас они доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести.

Мотивы преступников неизвестны. Обстоятельства произошедшего изучают правоохранительные органы.

Как пишут РИА Новости, судя по аккаунту парикмахерской в Facebook, она особенна популярна среди афроамериканского населения Чикаго.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не менее 13 человек пострадали во время стрельбы в штате Иллинойс, США.

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