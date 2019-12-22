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Видео: более десяти человек пострадали в США во время стрельбы на вечеринке

, 16:46 | Анастасия Игонина Видео 5

Огонь был открыт около 00:35 по местному времени в ночь на 22 декабря.

Фото: www.globallookpress.com © Walter G. Allgöwer

Не менее 13 человек пострадали во время стрельбы в штате Иллинойс, США. Инцидент произошел в ночь на 22 декабря.

По информации телеканала ABC7, огонь был открыт в жилом доме в Чикаго. Выстрелы раздались в районе Энглвуд. Предположительно, в здании проходила вечеринка. Судя по кадрам, которые телеканал разместил в социальный сетях, на место происшествия незамедлительно прибыла полиция и экстренные службы.

Со слов сотрудников полиции, во время мероприятия двое гостей устроили драку, которая продолжилась на улице и сопровождалась выстрелами. Однако информации о том, что стало причиной конфликта, пока нет.

На данный момент известно о 13 раненых в возрасте от 16 до 48 лет. Все пострадавшие доставлены в медучреждения. Четверо из них находятся в критическом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина открыл огонь в центре Москвы у здания ФСБ.

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