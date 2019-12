Видео: более десяти человек пострадали в США во время стрельбы на вечеринке

Не менее 13 человек пострадали во время стрельбы в штате Иллинойс, США. Инцидент произошел в ночь на 22 декабря.

По информации телеканала ABC7, огонь был открыт в жилом доме в Чикаго. Выстрелы раздались в районе Энглвуд. Предположительно, в здании проходила вечеринка. Судя по кадрам, которые телеканал разместил в социальный сетях, на место происшествия незамедлительно прибыла полиция и экстренные службы.

MASS SHOOTING: Chicago Police say 13 people were shot at a house party in #Englewood. https://t.co/dFjtSG0da9 @abc7chicago pic.twitter.com/Bhqa1uhGDF