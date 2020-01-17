Как не стать жертвой мошенников при использовании банкоматов —советы Роскачества

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как не попасться на уловки мошенников при использовании банкомата. Эксперты напомнили, что в последнее время аферисты находят все новые и новые способы обойти системы безопасности, поэтому нужно быть всегда начеку.

Чтобы обезопасить себя, в Роскачестве рекомендуют проводить платежные операции при помощи банкоматов, находящихся внутри банков, пишет «Экономика сегодня». Там устройства лучше охраняются, а присутствие консультанта, наблюдающего за происходящим, отпугивает мошенников.

По словам экспертов, необходимо быть осторожнее при входе в помещения, доступ к которым осуществляется при помощи специального магнитного замка. Если для того, чтобы попасть внутрь, запрашивается пин-код, скорее всего, это дело рук аферистов.

При использовании банкоматов необходимо обязательно проверять его на наличие устройств-скиммеров, советуют специалисты. Их нетрудно распознать, поскольку они зачастую неплотно прилегают, отличаются по цвету и выглядят в целом ненадежно.

При вводе пароля лучше прикрывать клавиатуру рукой, так как есть вероятность, что злоумышленники установили в учреждении скрытые видеокамеры.

Если на экране банкомата написано «Вставьте карту», лучше подождать до тех пор, пока не появится заставка банка и только после этого проводить все денежные операции. Возможно, мошенники активировали функцию перевода денег, и при вводе пин-кода начнется перевод средств на сторонний счет.

Кроме того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, не стоит вынимать карту из картоприемника, если клиент забыл ее там. В последнее время аферисты делают это специально. Впоследствии они внезапно возвращаются за ней и обвиняют того, в чьих руках оказалась карта, в воровстве денежных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты зафиксировали новый канал утечки персональных данных.