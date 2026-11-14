Мошенникам усложнят жизнь: в России меняют правила звонков из банков

Банки и операторы связи договорились о маркировке звонков

В России операторы связи «большой четверки» и крупнейшие банки заключили договоры о маркировке звонков. Об этом 14 ноября сообщили в Минцифры РФ. Речь идет о совместном механизме, который должен помочь абонентам отличать реальные вызовы от попыток мошенников выдать себя за сотрудников кредитных организаций.

«Заключили договоры. В ближайшее время все вызовы от этих банков будут промаркированы», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве пояснили, как это будет работать на практике: когда финансовая организация звонит клиенту, на экране смартфона отображается ее название. Таким образом, человек сразу видит, кто ему звонит, и может быстрее принять решение — отвечать на вызов или нет. Это поможет гражданам распознавать звонки и снизит риск обмана со стороны злоумышленников, которые выдают себя за сотрудников банков.

«Считаем достигнутые соглашения важным шагом для защиты граждан от телефонного мошенничества и повышения доверия к звонкам организаций», — подчеркнули в Минцифры.

В ведомстве также отметили, что маркировка должна повысить доверие к самим звонкам от организаций: абоненты будут понимать, что вызов действительно исходит от банка, а не от сторонней структуры. Это особенно важно на фоне роста числа схем телефонного мошенничества, где злоумышленники представляются сотрудниками финансовых организаций и пытаются получить доступ к счетам или персональным данным.

Маркировка звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей стала обязательной в России с 1 сентября 2025 года. Операторы заявляли, что с 15 октября будут блокировать немаркированные вызовы от банков, однако позже по предложению Минцифры срок перенесли сначала на начало ноября, а затем — на 13 ноября. Теперь договоры между операторами и банками заключены, и маркировка вызовов должна заработать в ближайшее время.

Самозапрет на звонки из-за рубежа: как это будет работать

Борьба с телефонным мошенничеством ведется и по другим направлениям. С 1 марта 2027 года россияне смогут установить самозапрет на входящие звонки из-за рубежа. Активировать ограничение можно будет через портал «Госуслуги» или в отделении МФЦ — после этого все входящие вызовы извне будут автоматически блокироваться.

Для отмены запрета потребуется снова обратиться в МФЦ. Кроме того, закон обяжет операторов маркировать все звонки, поступающие из-за границы, а порядок маркировки определит правительство России.

Первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин заявил, что самозапрет призван снизить риски телефонного мошенничества, особенно для уязвимых групп населения. При этом парламентарий отметил, что мера не гарантирует полной защиты: аферисты могут использовать российские номера и другие каналы связи. По его словам, ограничения на звонки из-за рубежа — полезный инструмент, но борьба с преступниками требует комплексного подхода.

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