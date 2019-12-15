Новый канал утечки персональных данных обнаружен в России

В уходящем году эксперты зафиксировали новый канал утечки персональных данных — сведения похищают IT-специалисты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании DeviceLock.

«Признаком того, что похитителями стали именно сисадмины, оказалась выгрузка из систем управления доступом, присутствие в слитых таблицах служебных полей, а также наличие полной резервной копии с большим количеством строк», — написано в исследовании.

В настоящий момент число «сливов», произведенных IT-специалистами от общего количества, исчисляется лишь 2%. При этом объем похищенных данных через этот канал может составлять 25-30%. Во всех остальных случаях утечки происходят по вине сотрудников банковских учреждений и компаний, работающих в других отделах. Например, менеджмента или поддержки клиентов.

По мнению технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, доказать вину IT-специалиста намного сложнее, чем менеджера, который не соблюдает простейших правил цифровой гигиены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперты Роскачества разъяснили, как обезопасить себя от мошенников и не допустить утечки данных.