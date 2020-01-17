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  4. В Сараево открылась выставка об освобождении Югославии от фашистов

В Сараево открылась выставка об освобождении Югославии от фашистов

, 13:45 Эфирная новость 21

Экспозиция посвящена действиям Красной армии и союзников в Югославии в 1944 году.

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Фото, видео: РИА Новости, 5-tv.ru

Принципиально иной точки зрения на итоги Второй Мировой и на роль в ней Советского Союза придерживаются в бывшей Югославии. В Сараево к юбилею освобождения юго-восточной Европы от фашизма открылась памятная выставка «По дорогам Победы».

В экспозиции представлены уникальные архивные материалы и фотографии, многие из них посвящены взаимодействию местного командования с Красной армией.

Значительная часть экспонатов раньше хранилась под грифом «Совершенно секретно». Например, переписка Сталина и Иосипа Броз Тито еще до того, как между ними возникли разногласия. Организаторы отмечают: большой интерес выставка вызвала не только у представителей старшего поколения, но и у молодежи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что письмо немецкого солдата 1943 года нашли на чердаке старого дома под Тверью.

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