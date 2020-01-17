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  4. Письмо немецкого солдата 1943 года нашли на чердаке старого дома под Тверью

Письмо немецкого солдата 1943 года нашли на чердаке старого дома под Тверью

, 8:21 | Карина Бернтгольц Фото

По мнению эксперта Сергея Бауэра, послание, скорее всего, было адресовано жене мужчины и являлось частью переписки.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гращенков, tverlife.ru

Письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года, обнаружили на чердаке одного из старых домов в поселке Эммаус Тверской области. Как сообщает TverLife, послание и конверт хорошо сохранились, поэтому экспертам удалось разобрать текст.

По мнению поисковика Сергей Бауэра, автор, вероятно, адресовал свое послание супруге. Скорее всего, оно являлось всего лишь частью длительной переписки. Об этом говорит отсылка к более ранним событиям в начале письма.

Судя по тексту, у солдата было двое детей школьного возраста. В послании не содержится конкретная информация о боевых действиях.

«Время становится все ужаснее. Из одного ужаса в другой. Сегодня в полдень я получил отчет о сегодняшнем нападении. Впрочем, никаких подробностей», — пожаловался автор письма.

Текст послания дает понять, что немецкая армия не сомневалась в своей победе в войне. Рассказывая о своей жизни, солдат отметил, что окончания боевых действий осталось ждать недолго.

«От окончательной победы мы, безусловно, недалеко. Судьба одного не беспокоит другого. Каждый видит, как он умирает или переживает, но мы выросли благодаря национальному образованию этого великого времени», — говорится в послании.

По мнению специалистов, данная находка является большой редкостью, поскольку все места, где могут быть обнаружены подобные вещи, были подробно изучены.

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