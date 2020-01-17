Когда примут решение о новых правилах медосмотра для водителей

Решение о введении нового порядка медицинского освидетельствования водителей будет принято в феврале. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн на форуме «Здоровая Москва».

«В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части», — отметил он, добавив, что реализация готовящегося проекта намечена на июль 2020 года.

20 ноября стало известно о новом проекте Минздрава, согласно которому увеличится количество исследований, входящих в медосмотр водителей и тех, кто готовится получить водительские права. Новость о возможных изменениях вызвала ажиотаж среди владельцев транспортных средств, пишет РИА Новости.

Опасаясь, что стоимость проведения анализов после утверждения новых правил повысится, автомобилисты выстроились в огромные очереди в наркологических и психоневрологических диспансерах. В результате было решено отложить принятие нового порядка медосмотра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на водительские права.