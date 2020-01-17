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Марина Хлебникова рассказала, как борется с неизлечимой болезнью

, 13:38 | Мия Субботина 1 555

Артистка тщательно скрывает свой диагноз. Она считает, что никогда не сможет победить свою болезнь.

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Фото, видео: Instagram @marina_hlebnikova_official

Певица Марина Хлебникова, которую в прошлом году фанаты заподозрили в алкоголизме, рассказала, что причиной ее нездоровой худобы является неизлечимая болезнь. По словам артистки, она много ест, но не набирает вес, передает «Собеседник».

Свой диагноз артистка тщательно скрывает. По ее словам, окончательно излечиться она, скорее всего, никогда не сможет.

«Меня очень пугает мой вес. Хорошо, что хоть в последнее время перестала худеть — вес застыл на одной отметке», — призналась исполнительница.

Она также отметила, что ее истинных поклонников не волнует, сколько она весит. Их интересует, как она выступает.

«Концерты у меня никогда не прекращались, я выступаю так же, как и раньше. График плотный», — добавила певица.

Марина Хлебникова — певица, композитор, поэтесса, заслуженная артистка России. Известна по таким песням, как «Чашка кофею», «Дожди», «Солнышко мое, вставай» и другим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни.

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