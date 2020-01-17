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  4. Алексей Глызин винит в разладе с Александром Буйновым его возлюбленную

Алексей Глызин винит в разладе с Александром Буйновым его возлюбленную

, 15:04 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное интервью 2 676

Певец рассказал, что не общался с товарищем несколько лет после того, как в его жизни появилась любимая женщина.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Советский и российский эстрадный певец Алексей Глызин в эфире программы на федеральном канале рассказал, как перестал общаться со своим коллегой по коллективу «Веселые ребята» Александром Буйновым. По словам певца, его товарищ еще в годы работы в ансамбле мечтал о создании другого коллектива, и со временем, как и сам Глызин, все-таки покинул ансамбль.

Однако отношения двух бывших друзей окончательно прекратились после того, как Буйнов нашел любимую женщину — Анну, полагает музыкант.

«Она, конечно, стала его путеводной звездой. Саше она заменила Слободкина, жену и директора. Я как раз давал концерт в „Олимпийском“. Саша пришел на концерт, но после выступления я не увидел его в своей гримерке. После этого мы не общались несколько лет», — цитирует артиста Teleprogramma.pro.

Пиар-директор Буйнова в интервью 5-tv.ru прокомментировала высказывание Глызина.

«Если такое было, что им обоим было не надо встречаться, видеться и продолжать свои отношения, значит, отношения прекратились. Бывают, что отношения исчерпывают себя. Здесь никто не виноват: ни жены, ни братья, ни дети. Виноваты всегда люди», — поделилась собственным мнением Елена Козырь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Буйнов присвоил Лободе несуществующее звание народной артистки США.

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