Когда Петросян и Степаненко начнут делить имущество?

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись еще в ноябре 2018 года, однако до сих пор не решили вопросы по поводу совместно нажитого имущества. Как сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин, артист готов к переговорам со своей бывшей женой и не раз ей предлагал поделить все поровну. Однако Степаненко против такого расклада, она не идет на контакт в надежде получить больше через суд.

Конец судебным разбирательствам по поводу имущества будет положен не раньше, чем через год, рассказал Жорин. По словам юриста, на данный момент специалисты оценили только недвижимость. Впереди — книги, картины, фарфор и другие ценности, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возлюбленная Петросяна Татьяна Брухунова пообещала родить ему пятерых детей.