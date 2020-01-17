Самолет авиакомпании NordWind, летящий из Краснодара, готовится к экстренной посадке в «Шереметьево» из-за неполадок. По предварительным данным, на борту лайнера упало давления в гидросистеме. В самолете находятся 164 пассажира. Обстоятельства выясняются.
Самолет готовится к экстренной посадке в «Шереметьево» из-за неполадок
Сегодня, 14:57 | Алиса Маркова Происшествия Срочная новость 156
По предварительным данным, на борту лайнера упало давления в гидросистеме.
Фото: ТАСС / Марина Лысцева
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