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Самолет готовится к экстренной посадке в «Шереметьево» из-за неполадок

, 14:57 | Алиса Маркова Срочная новость 156

По предварительным данным, на борту лайнера упало давления в гидросистеме.

Фото: ТАСС / Марина Лысцева

Самолет авиакомпании NordWind, летящий из Краснодара, готовится к экстренной посадке в «Шереметьево» из-за неполадок. По предварительным данным, на борту лайнера упало давления в гидросистеме. В самолете находятся 164 пассажира. Обстоятельства выясняются.

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