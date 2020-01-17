Сергей Лавров обвинил Запад в обострении ситуации на международной арене

Агрессивные шаги западных стран — ключевой дестабилизирующий фактор на международной арене. Об этом Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Москве. Исполняющий обязанности министра иностранных дел сегодня подвел итоги 2019 года.

Недружественные решения американских коллег, их попытка заменить международное право собственным миропорядком, по мнению Лаврова, усилили напряженность в мире. Более того США стали использовать даже свои географические преимущества, чтобы оказать давление на оппонентов.

«В Вашингтоне стали откровенно злоупотреблять привилегиями страны, где располагается штаб-квартира ООН. По своему усмотрению, в нарушение международного права отказывают представителям неугодных государств в возможности участвовать в мероприятиях на ООНовской площадке», — сказал Сергей Лавров.

Москва продолжит диалог с американскими партнерами по вопросам стратегической стабильности, заявил Лавров. Хотя пока добиться впечатляющих результатов не удалось.

Переходят в новый год и другие международные проблемы. Крайне тревожной остается ситуация на Ближнем Востоке. Опасения у дипломатов вызывают заявления Британии, Франции и Германии по ядерной сделке с Ираном.

Многое предстоит сделать и по урегулированию конфликта в Ливии. Пока, отметил Лавров, премьер Файез Саррадж и командующий армией Халифа Хафтар не то, что говорить не готовы, не хотят даже находиться в одной комнате.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Хафтар направил письмо Путину. В нем он сообщил о готовности посетить Россию для диалога по Ливии.