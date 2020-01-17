Новый терминал начал работу в аэропорту «Шереметьево»

В «Шереметьево» встречают пассажиров рейса «Аэрофлота» Хельсинки — Москва. Они первыми прибывают в новый международный терминал С. Он станет самым современным в стране — 74 стойки регистрации, 60 пунктов паспортного контроля, оборудованных автоматическими кабинами, пять лент для выдачи багажа. Есть бизнес и двухэтажные vip-залы, зоны сна и отдыха. Оформлен терминал в стиле русского конструктивизма. Кровля очертаниями напоминает самолет. Дизайн разрабатывали британские архитекторы.

«Открытие терминала С позволит международному аэропорту „Шереметьево“ увеличить пропускную способность до 80 миллионов пассажиров в год. Мы старались построить и оборудовать терминал так, чтобы он соответствовал высоким стандартам обслуживания пассажиров и авиакомпаний», — говорит председатель Совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко.

В ближайшие 10 лет аэропорт ожидает существенный прирост пассажиропотока. В связи с этим терминал С собираются расширять. Строительство второй очереди планируют начать в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Аэрофлот» второй год подряд получил престижную премию «Stars Awards».