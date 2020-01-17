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«Не декабристка я»: Климова рассказала, что стало причиной ее третьего развода

, 17:54 | Алиса Старжевская Видео 1 784

Актриса призналась, что не готова жертвовать карьерой ради счастливой семейной жизни с мужем.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин

Недавно актриса Екатерина Климова в интервью изданию «Караван историй» рассказала, что стало причиной ее развода с Гелой Месхи. По словам знаменитости, во всем виноват ее перфекционизм.

Как утверждает актриса, «подводных камней» в актерской профессии достаточно — именно из-за карьеры у Екатерины и Гелы часто возникали ссоры.

«Постоянные разлуки, бесконечная гонка за роли, постельные сцены на съемочной площадке, эмоциональное выгорание — все это явно не на пользу отношениям», — утверждает Климова.

По ее мнению, много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения между супругами подразумевают самоотдачу и желание сосредоточиться только лишь друг на друге.

«Быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось» — сетует знаменитость.

В браке с Гелой Месхи или Игорем Петренко знаменитость не могла представить, что она уедет за любимым в киноэкспедицию, оставив дома детей и забыв о своих родительских обязанностях. «Женой декабриста» Климова себя никак не может видит.

«А если еще и сам мужчина артист? Он уезжает, а я не могу лететь следом — у меня дети, у них школа. Не декабристка я, одним словом», — иронизирует Екатерина.

Поклонницы часто спрашивают звезду сериала «Бедная Настя», как стать счастливой в браке. Но подобные вопросы удивляют Климову, ведь она сама была замужем трижды и не смогла сохранить ни одни отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова заворожила фанатов соблазнительным видео на закате.

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