«Полюшко-поле» вместо гимна Эстонии: Siri все еще считает Прибалтику частью СССР

Эксперимент по поиску гимна Эстонии с голосовым помощником Apple провела русская девушка Кристина Михел. Находясь в Швейцарии, она дала англоязычной версии Siri задание найти музыкальный символ прибалтийского государства на сервисе Spotify.

Программа откликнулась на запрос и вместо гимна включила «Полюшко-поле». Как добавила Кристина в разговоре с 5-tv.ru, она сделала еще несколько попыток найти нужную композицию. В ответ приложение Apple выдало ей «Во поле береза стояла» и другие советские песни.

Эксперимент подтвердил жалобы граждан Эстонии и Литвы на ошибку голосового помощника. Ранее стало известно, что на просьбу проиграть национальные гимны этих государств Siri воспроизводит гимн СССР. При этом помощник Google безошибочно справляется с той же просьбой.

Этот казус вызвал скандал в социальных сетях. Пользователи Apple из прибалтийских стран возмутились тому, что приложение компании считает независимые государства частью Советского Союза, который распался 29 лет назад. Как писал 5-tv.ru, такая проблема возникла из-за ошибки во взаимодействии Siri с музыкальным сервисом Spotify.