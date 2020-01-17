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  4. «Полюшко-поле» вместо гимна Эстонии: Siri все еще считает Прибалтику частью СССР

«Полюшко-поле» вместо гимна Эстонии: Siri все еще считает Прибалтику частью СССР

, 16:56 | Валентин Черников Видео 17

Русская девушка за границей провела эксперимент по поиску музыки с голосовым помощником Apple.

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Фото, видео: Рудько Виктор/Фотохроника ТАСС, 5-tv.ru

Эксперимент по поиску гимна Эстонии с голосовым помощником Apple провела русская девушка Кристина Михел. Находясь в Швейцарии, она дала англоязычной версии Siri задание найти музыкальный символ прибалтийского государства на сервисе Spotify.

Программа откликнулась на запрос и вместо гимна включила «Полюшко-поле». Как добавила Кристина в разговоре с 5-tv.ru, она сделала еще несколько попыток найти нужную композицию. В ответ приложение Apple выдало ей «Во поле береза стояла» и другие советские песни.

Эксперимент подтвердил жалобы граждан Эстонии и Литвы на ошибку голосового помощника. Ранее стало известно, что на просьбу проиграть национальные гимны этих государств Siri воспроизводит гимн СССР. При этом помощник Google безошибочно справляется с той же просьбой.

Этот казус вызвал скандал в социальных сетях. Пользователи Apple из прибалтийских стран возмутились тому, что приложение компании считает независимые государства частью Советского Союза, который распался 29 лет назад. Как писал 5-tv.ru, такая проблема возникла из-за ошибки во взаимодействии Siri с музыкальным сервисом Spotify.

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«Полюшко-поле» вместо гимна Эстонии: Siri все еще считает Прибалтику частью СССР

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