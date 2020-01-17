Голосовой помощник Apple перепутал гимны прибалтийских стран с гимном СССР

Голосовой помощник Apple перепутал гимны стран Прибалтики с гимном Советского Союза, пишет The Times. Жители Эстонии и Литвы пожаловались, что на просьбу Siri проиграть национальные композиции программа воспроизводит «Союз нерушимый» в исполнении Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. При этом помощник Google безошибочно справляется с той же просьбой.

«Страны Прибалтики получили независимость от СССР почти 30 лет назад. Но, похоже, как эта новость дошла не до всех», — отмечает издание.

Как уточняется, проблема возникла из-за ошибки во взаимодействии Siri с музыкальным сервисом Spotify.

Осенью прошлого года компания Apple в своих приложениях стала назвать Крым российским регионом. Это спровоцировало скандал среди государств, не признавших вхождение республики в состав РФ. Власти стран Прибалтики и Польши раскритиковали корпорацию и призвали внести поправки. Для сравнения: аналогичное приложение Google определяет регион как не принадлежащий к какой-либо стране.

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