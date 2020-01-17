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Венсан Кассель надеется, что у дочери хватит ума не быть моделью всю жизнь

, 21:24 | Алиса Старжевская Видео 45

15-летняя Дева в прошлом году уверенно начала строить карьеру профессиональной манекенщицы.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян

Не многие знают, что секс-символ многих поколений Венсан Кассель — многодетный отец. В интервью газете Metro актер похвастался, какие шаги к профессиональной карьере модели делает его старшая наследница Дева Кассель.

Звездный папа полностью одобряет решение не по годам взрослой и рассудительной Девы. Венсан уверен, что благодаря этой работе она заведет полезные знакомства и будет много путешествовать.

«В любом случае модельный бизнес — это отличная возможность путешествовать, встречаться с интересными людьми. И это хороший способ обрести уверенность в себе», — говорит актер.

Однако, Кассель не видит модельный бизнес призванием Девы — он рассчитывает, что она проявит свой ум во многих других интересных проектах.

«Я уверен, что Дева не собирается работать моделью всю свою жизнь. Надеюсь, она достаточно умна и для другого», — со смехом делится мыслями продюсер.

На прошлой неделе 15-летняя звездная наследница эффектно появилась в числе гостей модного шоу Dolce& Gabbana в Милане. Позже, стало известно, что девушка выступит в качестве амбассадора парфюмерии модного дома. В 2018 году Дева успешно участвовала в модельном показе в качестве манекенщицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая жена Касселя в бикини показала тату на ягодице.

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