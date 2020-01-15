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«Куда смотрит Венсан?»: Молодая жена Касселя в бикини показала тату на ягодице

, 8:11 | Валентин Черников Фото 83

Во время смелой фотосессии модель Тина Кунаки снялась на пляже в обнимку с парнем.

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Фото, видео: Instagram @tinakunakey

Пляжная фотосессия 22-летней супруги Венсана Касселя ошарашила поклонников звездной пары. Модель Тина Кунаки отдыхает в Рио-де-Жанейро и делится оттуда откровенными снимками.

На одном из фото жена 53-летнего французского актера в черном бикини повернулась спиной к камере и показала татуировку на ягодице. С правой стороны ниже талии красавицы изображен скорпион. Знак зодиака Кунаки — Овен, так что выбор темы для тату связан не с астрологией, а с вкусовыми предпочтениями девушки. Смелый кадр за три дня набрал 138 тысяч «лайков».

Instagram @tinakunakey

Позже избранница Кассселя озадачила поклонников снимком, на котором стоит в объятиях молодого мужчины.

«Куда смотрит Венсан?» — возмутились подписчики в комментариях.

Instagram @tinakunakey

Более осведомленные о жизни Тины поклонники узнали ее спутника и утешили остальных: парень — фотограф нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венсан Кассель признался в любви супруге на русском языке.

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