ТОП-3 звезд, которые примкнули к сектам и опасным течениям

Голливудские знаменитости порой мечтают вырвать печальные страницы из своей биографии, которые напоминают о их сектантском детстве. Spletnik нашел малоизвестные главы из жизни звезд зарубежного кино.

Том Круз

www.globallookpress.com / Nadezhda Markalova

Главный сайентолог Голливуда в свое время примкнул к течению благодаря тогдашней жене актрисой Мими Роджерс. Течение прошлого столетия основывается на взглядах писателя-фантаста Рона Хаббарда. Несмотря на, казалось бы, мирные положения, сайентология выступает за разрыв отношений с близкими, если они не исповедуют то же учение. Ходят слухи, что именно это стало причиной развода актера с двумя женами — актрисами Николь Кидман и Кэти Холмс. Известно, что приемные дети Кидман и Круза — Изабелла и Коннор — тоже ушли в религию и из-за этого перестали общаться с матерью. Вероятно, с дочкой Сури, которая родилась в браке с Холмс, знаменитость не поддерживает связь по той же причине.

Хоакин Феникс

www.globallookpress.com/Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Звезде «Джокера» не повезло оказаться в одной из самых скандальных сект — «Дети бога». Так сложилось, что Хоакин оказался в течении с самого рождения вместе со старшим братом Ривером Фениксом. Последователи поддерживали раннее «приобщение» детей к сексу. Позже, когда сектой заинтересовались в ФБР, стало известно, что адепты поощряли инцест и педофилию. В какой-то момент родители братьев поняли, во что ввязались, и разорвали все связи с религиозной группой.

Вайнона Райдер

www.globallookpress.com/ImagePressAgency/face to face

Актриса фильмов «Битлджус» и «Эдвард руки-ножницы», как и коллега Хоакин Феникс уже родилась в секте, под названием «Радужная семейная коммуна». Ее представители разделяли ценности хиппи. Около шести-семи семейств жили на большой калифорнийской ферме родителей Вайноны. Тогда, девочка все время читала и смотрела шедевры зарубежного кинематографа на проекторе в заброшенной конюшне, которые ей тайком давала мама-буддистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что участники секты «бога Кузи» задержаны по подозрению в мошенничестве.