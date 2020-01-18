ТОП-5 красивых актрис, которые родились мужчинами

Современная пластическая хирургия позволяет изменить внешность настолько, что рожденных мужчинами становится почти невозможно отличить от женщин. 5-tv.ru составил ТОП-5 красивых актрис, которые сменили пол с помощью хирургов.

Первое место рейтинга занимает 28-летняя Карина Минаева. Она прославилась благодаря шоу «Топ-модель по-украински». Победить ей не удалось, но зато получилось стать известной. После шоу модель заметил польский режиссер Михал Вавжецкий и пригласил сниматься в своем фильме «Новый мир».

Instagram @karina_minaevaa, vesti.ua

Второе место — 25-летняя американка Индия Мур. В подростковом возрасте она ушла из дома из-за трансфобии родителей. С 15 лет работала моделью, а затем начала пробовать свои силы в актерском ремесле. Звездный час для нее настал в 2018 году — тогда на экраны вышел сериал «Поза» с ее участием. Позже снялась в нескольких фильмах.

Instagram @indyamoore

Замыкает тройку лидеров 42-летняя уроженка США Джейми Клейтон. Долгое время она работала визажистом, а затем стала соведущей реалити-шоу, посвященного женщинам трансгендерам. Затем начала активно сниматься в кино и сериалах. Наиболее известна по роли Номи Маркс в сериале Netflix «Восьмое чувство».

telegraf.com.ua, Instagram @msjamieclayton

Четвертое место — 47-летняя Лаверна Кокс. Карьеру начала с небольших ролей в независимых кинофильмах. На телевидении дебютировала в 2008 году, сыграв в нескольких эпизодах шоу «Закон и порядок». Затем начала активно сниматься в кино и сериалах. Ее самая известная роль — София Бурсет из сериала Netflix «Оранжевый — хит сезона».

globallookpress.com /Dave Starbuck via www.imago-imag, showbiz.clutch.ua

Пятое место — 65-летняя Каролайн Коссей. В 1981 году она снялась в фильме о Джеймсе Бонде «Только для твоих глаз». Косси в суде отстаивала свое право выйти замуж и считаться женщиной. В 1991 году она стала первой трансгендерной женщиной, снявшейся для журнала «Playboy».

Twitter @na0ta, respectrebelrevolt.com

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