Названы самые редкие и самые популярные знаки зодиака

Исследователи из США выяснили под какими знаками зодиака рождается меньше и больше всего людей. Об этом сообщает портал Brainum.

Самым распространенным знаком зодиака оказался Скорпион — 9,6%. Второе место занимают Девы — 9,4%. Замкнули тройку лидеров Близнецы — 9,3%.

За первой тройкой расположилась Рыбы, Весы и Раки. Под этими знаками зодиака родились 9,1%, 8,8% и 8,5% людей.

Почти такие же показатели у Тельцов (8,3%), Козерогов (8,2%) и Овнов (8,1%). Самые редкие знаки зодиака — Стрелец (7,3%), Лев (7,1%) и Водолей (6,3%).

Из исследования следует, что реже всего люди рождаются в период с третьей декады января по середину февраля. Чаще всего — с конца октября по конец ноября. В остальном распределение получилось довольно равномерным.

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