Божье благословение: полыхающую Австралию накрыли мощные ливни

Мощные ливни и паводки накрыли восточное побережье Австралии. В сети появляются видео, сопровождаемое восторженными комментариями жителей зеленого острова.

«Спасибо тебе, Господи!!! Непостижимо, что половина Австралии находится в засухе, а другая в огне, но это происходит! Я молюсь, чтобы этот дождь нашел людей, которые больше всего в этом нуждаются!» — написала одна из пользовательниц сети.

Наибольшую популярность получил ролик, где фермер из города Керуа, расположенного в штате Новый Южный Уэльс, очень эмоционально встречает проливной дождь.

«Ура, давайте промокнем насквозь!» — кричит на видео радостный мужчина.

Ролик стремительно распространяется в сети, как символ спасительных природных перемен. Именно поэтому и не пугают австралийцев заявления специалистов, что такие мощные ливни бывают «раз в сто лет». Дороги перекрыты, некоторые пересели на лодки.

Печалит только одно, что «божья благодать» снизошла только на часть Австралии. В соседних штатах Новый Южный Уэльс и Виктория продолжают гореть леса. Многие люди там остаются без электричества, а эвакуированные жители не знают, не разрушены ли их дома.

Природные пожары атаковали зеленый остров еще в сентябре 2019 года. Выгорели миллионы гектаров земли, погибли 27 человек. По оценкам университета Сиднея, погибли более миллиарда животных.