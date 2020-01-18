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Божье благословение: полыхающую Австралию накрыли мощные ливни

, 6:41 | Светлана Шевченко Видео 29

Специалисты заявили, что такие ливни бывают «раз в сто лет», но жителей зеленого острова это совершенно не пугает, потому что появился шанс на спасение миллионов ежедневно погибающих животных.

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Фото, видео: Praise to the rain' by Charles H Davis, Twitter @QTAnon1, @iamkingsgrove, 5-tv.ru

Мощные ливни и паводки накрыли восточное побережье Австралии. В сети появляются видео, сопровождаемое восторженными комментариями жителей зеленого острова.

«Спасибо тебе, Господи!!! Непостижимо, что половина Австралии находится в засухе, а другая в огне, но это происходит! Я молюсь, чтобы этот дождь нашел людей, которые больше всего в этом нуждаются!» — написала одна из пользовательниц сети.

Наибольшую популярность получил ролик, где фермер из города Керуа, расположенного в штате Новый Южный Уэльс, очень эмоционально встречает проливной дождь.

«Ура, давайте промокнем насквозь!» — кричит на видео радостный мужчина.

Ролик стремительно распространяется в сети, как символ спасительных природных перемен. Именно поэтому и не пугают австралийцев заявления специалистов, что такие мощные ливни бывают «раз в сто лет». Дороги перекрыты, некоторые пересели на лодки.

Печалит только одно, что «божья благодать» снизошла только на часть Австралии. В соседних штатах Новый Южный Уэльс и Виктория продолжают гореть леса. Многие люди там остаются без электричества, а эвакуированные жители не знают, не разрушены ли их дома.

Природные пожары атаковали зеленый остров еще в сентябре 2019 года. Выгорели миллионы гектаров земли, погибли 27 человек. По оценкам университета Сиднея, погибли более миллиарда животных.

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