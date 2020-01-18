  1. Пятый канал
  4. Видео: Президент РФ посетил музей обороны и блокады Ленинграда

Видео: Президент РФ посетил музей обороны и блокады Ленинграда

, 15:48 | Алиса Маркова Видео 38

Владимир Путин прилетел в Петербург, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва осады города.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин посетил музей обороны и блокады Ленинграда. 18 января 2020 года исполняется 77 лет со Дня прорыва осады города. Российскому лидеру провели экскурсию по музею, после он пообщался с ветеранами. Владимир Путин прилетел в Северную столицу 18 января, чтобы принять участие в памятных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сегодня Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке, после на Пискаревском кладбище почтил память героев, отдавших жизни за спасение Ленинграда, а затем осмотрел экспозицию трехмерной панорамы «Дорога через войну».

Читайте также

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Названы самые редкие и самые популярные знаки зодиака

Последние новости

16:03
«Это было неожиданностью»: Бывшая сотрудница адвоката Николаенко о его аресте
16:02
Путин пообещал выплаты ветеранам к 75-летию Победы
15:58
Путин лично наградил ветеранов медалями в честь 75-летия Победы
15:48
Видео: Президент РФ посетил музей обороны и блокады Ленинграда
15:40
Владимир Путин ознакомился с панорамной экспозицией о Великой Отечественной войне
15:31
Что известно об адвокате Игоре Николаенко, пытавшемся подкупить судей?

Сейчас читают

«С ней уроки делал»: Петербурженка передала привет Путину через соседа
«Когда выпивал — становился невыносим»: вдова Караченцова решилась на откровение
Крещенский сочельник: что можно и категорически нельзя делать 18 января

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]