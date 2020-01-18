Видео: Президент РФ посетил музей обороны и блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин посетил музей обороны и блокады Ленинграда. 18 января 2020 года исполняется 77 лет со Дня прорыва осады города. Российскому лидеру провели экскурсию по музею, после он пообщался с ветеранами. Владимир Путин прилетел в Северную столицу 18 января, чтобы принять участие в памятных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сегодня Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке, после на Пискаревском кладбище почтил память героев, отдавших жизни за спасение Ленинграда, а затем осмотрел экспозицию трехмерной панорамы «Дорога через войну».