«Мои тигрули»: годовалая дочь Нюши сделала маме массаж лица

Российская певица Нюша наслаждается отдыхом на Бали в компании мужа и дочери. Звезда решила поделиться трогательным снимком с наследницей на своей странице в Instagram.

В кадре исполнительница позирует без макияжа. На фото попала и маленькая ножка ее дочери, которой девочка подперла лицо Нюши. Похоже, что годовалая кроха сделала маме массаж лица.

«Baby-Bali massage. Никогда не знаешь на какое место он придется и с какой силой», — шутливо подписала пост знаменитость.

Трогательный снимок прокомментировал супруг исполнительницы Игорь Сивов.

«Мои тигрули», — восхитился бизнесмен.

Instagram @nyusha_nyusha

Поклонников тоже покорил нежный снимок. Они засыпали любимицу комплиментами в комментариях.

«Детишки такие непредсказуемые. Самое милое фото что я видела за сегодня. Вы очень красивая»;

«Нюша, как быстро растет Симба»;

«Нежнейший кадр», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нюша показала эротические фото с Бали без грамма макияжа.