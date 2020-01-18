Потап и Настя Каменских: история отношений артистов

Музыкальный продюсер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) признался в программе «Жизнь известных людей» на украинском телеканале, что изначально никто не думал про постоянность дуэта «Потап и Настя». Артист откровенно заявил, что ему было все равно с кем петь. Однако неожиданно для всех этот коллектив проснулся знаменитым после первой песни «Не пара». Она подарила артистам невероятный успех.

Сейчас Настя Каменских и Потап женаты и счастливы в браке. Певица часто делится совместными снимками с мужем, которые умиляют поклонников. Однако такая идиллия в отношениях у музыкантов была не всегда. Пока они мило флиртовали друг с другом на сцене, никто из поклонников не подозревал, какие страсти кипели между артистами за кулисами. Они часто ссорились, спорили, а во время гастролей даже жили в разных отелях.

Также не раз судьба дуэта была под вопросом: впервые исполнительница хотела уйти из группы спустя три года, когда у нее заканчивался контракт. Певица планировала начать сольную карьеру. Однако хорошо подумав, она решила продолжить совместный творческий путь.

Проект мог развалиться и еще раз, когда певец серьезно поругался с Настей, однако он опять не смог отпустить певицу, так как группа имела огромный успех. У них уже была многотысячная армия фанатов по всей стране и за ее пределами.

Но в 2017 году артисты все-таки решили приостановить карьеру коллектива. Каменских наконец начала сольную карьеру и взяла творческий псевдоним NK, а музыкант продолжил развивать свой продюсерский центр и группу «MOZGI».

Позже выяснилось, что Потап и Настя уже долгое время жили вместе, но скрывали эту информацию вплоть до свадьбы, которая состоялась 23 мая 2019 года. О торжестве они сообщили в день росписи, продюсер презентовал клип с песней-признанием в любви своей избраннице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настя Каменских в бикини свела фанатов с ума.