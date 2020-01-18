Рианна рассталась с арабским миллиардером после трех лет отношений

Известная американская певица Рианна рассталась с арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет отношений, сообщает Us Weekly со ссылкой на своего инсайдера.

В июне 2019 года 31-летняя артистка рассказала журналу Interview, что она безумно влюблена в Джамиля, но пока не строит никаких планов.

«Только Бог все знает. Не зря говорят, что мы планируем, а Бог в ответ смеется», — отмечала звезда.

При этом в другом интервью знаменитость говорила, что больше всего на свете она хочет стать матерью.

В конце лета Рианну и Джамиля видели в компании семьи певицы. Что стало причиной разрыва пары, не сообщается. Впервые об отношениях миллиардера и исполнительницы заговорили в 2017 году. Влюбленные старались не афишировать свой роман.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эминем встал на сторону Криса Брауна, избивавшего Рианну.