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«Я бы тоже избил!» Эминем встал на сторону Криса Брауна, избивавшего Рианну

, 15:26 25

Легенда рэпа поддержал коллегу по цеху в новом треке.

Фото: www.globallookpress.com / Daniel DeSlover

Фанаты давно не слышали от рэпера Эминема новых шедевров. Однако в сеть просочился отрывок из трека, в создании которого мировая звезда принимал участие. Песню о тяжелом расставании Рианны и Криса Брауна исполняет другой музыкант. Но в композиции отчетливо слышны слова, сказанные легендой рэпа.

«Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже избил б **** (девушку легкого поведения — ред.)», — заявил в треке певец.

Фанаты Рианны ополчились на 47-летнего Эминема и напомнили — именно поп-дива вернула его в «большую игру». В 2010 году музыканты совместно работали над треком Love The Way You Lie. По мнению критиков, именно благодаря певице композиция поднялась на первые строчки мировых чартов и стала хитом.

«Да она вытащила его с того света, когда о нем все забыли!» — цитирует слова фолловера в Twitter Daily Mail.

31-летняя Рианна и 30-летний Крис Браун начали встречаться в 2008 году и расстались после пяти лет отношений. После того, как отчаявшаяся поп-дива опубликовала в сеть фото побоев, ее экс-избранника судили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Эминем выпустил клип к фильму «Веном».

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