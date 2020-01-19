Очередной хет-трик помог Овечкину стать девятым снайпером за всю историю НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин продолжает уверенно двигаться к своей цели — побить рекорд Уэйна Гретцки. После сегодняшней игры Washington Capitals с New York Islanders нападающий «столичных» довел количество голов в НХЛ в карьере до 692-х, оформив уже 256-й в своей карьере хет-трик. До количества шайб у его кумира ему осталось 202 гола.

На сегодняшний день Овечкин по количеству хет-триков сравнялся с легендарным Морисом Ришаром. Кроме того, он стал девятым снайпером за всю историю НХЛ.

Сегодняшняя встреча Washington Capitals и New York Islanders завершилась со счетом 6:4 в пользу «столичных».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о хет-трике Александра Овечкина в матче с «Нью Джерси», несмотря на разбитое клюшкой лицо.