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Очередной хет-трик помог Овечкину стать девятым снайпером за всю историю НХЛ

, 1:29 | Светлана Шевченко 10

Кроме того три шайбы за одну игру стали для нападающего Washington Capitals 26-ми за его карьеру в НХЛ, что позволило ему сравняться с легендарным Морисом Ришаром.

Фото: www.globallookpress.com/John McCreary/Icon Sportswire vi

Российский хоккеист Александр Овечкин продолжает уверенно двигаться к своей цели — побить рекорд Уэйна Гретцки. После сегодняшней игры Washington Capitals с New York Islanders нападающий «столичных» довел количество голов в НХЛ в карьере до 692-х, оформив уже 256-й в своей карьере хет-трик. До количества шайб у его кумира ему осталось 202 гола.

На сегодняшний день Овечкин по количеству хет-триков сравнялся с легендарным Морисом Ришаром. Кроме того, он стал девятым снайпером за всю историю НХЛ.

Сегодняшняя встреча Washington Capitals и New York Islanders завершилась со счетом 6:4 в пользу «столичных».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о хет-трике Александра Овечкина в матче с «Нью Джерси», несмотря на разбитое клюшкой лицо.

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