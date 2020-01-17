Нападающий «Нью-Джерси» разбил Овечкину лицо клюшкой

В первом периоде матча «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз» произошел неприятный инцидент с участием капитана хозяев Александра Овечкина. Форвард команды соперника Майлз Вуд ехал с высокоподнятой клюшкой и, проезжая мимо россиянина, разбил ему лицо. Момент столкновения попал на камеру. Видеозапись размещена в официальном аккаунте «Вашингтон Кэпиталз» в Twitter.

Ovi went to the locker room after taking this harsh stick to the face #CapsDevils pic.twitter.com/k3QJxNsuvF — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 17 января 2020 г.

Впоследствии Овечкин отправился в раздевалку, где ему была оказана помощь врачей, а затем он вернулся на лед и отметился дублем в ворота гостей.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:2. Овечкин же в этой встрече оформил хет-трик. Первый гол хоккеист забилт еще до инцидента с клюшкой.

Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить не менее 30 шайб за каждый сезон в составе одной команды на протяжении 15 лет подряд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Овечкин подарил Трампу свой игровой свитер.