Нападающий «Нью-Джерси» разбил Овечкину лицо клюшкой

В первом периоде матча «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз» произошел неприятный инцидент с участием капитана хозяев Александра Овечкина. Форвард команды соперника Майлз Вуд ехал с высокоподнятой клюшкой и, проезжая мимо россиянина, разбил ему лицо. Момент столкновения попал на камеру. Видеозапись размещена в официальном аккаунте «Вашингтон Кэпиталз» в Twitter.

Ovi went to the locker room after taking this harsh stick to the face #CapsDevils pic.twitter.com/k3QJxNsuvF