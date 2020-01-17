Нападающий «Нью-Джерси» разбил Овечкину лицо клюшкой

В первом периоде матча «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз» произошел неприятный инцидент с участием капитана хозяев Александра Овечкина. Форвард команды соперника Майлз Вуд ехал с высокоподнятой клюшкой и, проезжая мимо россиянина, разбил ему лицо. Момент столкновения попал на камеру. Видеозапись размещена в официальном аккаунте «Вашингтон Кэпиталз» в Twitter.
Ovi went to the locker room after taking this harsh stick to the face #CapsDevils pic.twitter.com/k3QJxNsuvF— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 17 января 2020 г.
Впоследствии Овечкин отправился в раздевалку, где ему была оказана помощь врачей, а затем он вернулся на лед и отметился дублем в ворота гостей.
Ovi is bloody perfect.— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) January 17, 2020
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:2. Овечкин же в этой встрече оформил хет-трик. Первый гол хоккеист забилт еще до инцидента с клюшкой.
Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить не менее 30 шайб за каждый сезон в составе одной команды на протяжении 15 лет подряд.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Овечкин подарил Трампу свой игровой свитер.