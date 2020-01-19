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В расстреле четырех человек в штате Юта в США подозревается подросток

, 1:51 | Светлана Шевченко Видео 24

Трое из жертв нападения молодого человека также несовершеннолетние.

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Фото, видео: Twitter @KatieMcKellar1, @JeremyHarrisTV, @SLCScanner

В расстреле четырех человек в штате Юта в США подозревается подросток. Об этом сообщает местный телеканал KSL.

Как сообщал 5-tv.ru, трагедия произошла накануне ночью в одном из домов в городе Грантсвилл. Одному человеку удалось спастись. С ранениями он был доставлен в больницу.

Согласно данным следствия, подозреваемый был один. Трое из жертв нападения молодого человека также несовершеннолетние. Предположительно все участники событий являются родственниками между собой. Что стало причиной возможно семейной расправы, пока не удалось выяснить.

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