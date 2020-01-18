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Четыре человека погибли в результате стрельбы в штате Юта в США

, 8:06 | Светлана Шевченко Видео 68

Трагедия произошла вечером в городе Грантсвилл.

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Фото, видео: Twitter @KatieMcKellar1, @JeremyHarrisTV, @SLCScanner

Четыре человека погибли в результате стрельбы в штате Юта в США. Об этом сообщает KUTV.

Трагедия произошла вечером в городе Грантсвилл. Известно, что одному человеку удалось спастись. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в городскую больницу.

Местная полиция сообщает, что подозреваемый в убийстве задержан. Также следствие предполагает, что он был не один и продолжает розыск соучастников.

О причинах произошедшего пока не сообщается. Территория вокруг места трагедии оцеплена полицией. Ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стрельбе в мировом суде Новокузнецка. Кровавую расправу устроил один из потерпевших по делу, которое рассматривалось в тот момент в суде.

Четыре человека погибли в результате стрельбы в штате Юта в США

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Twitter @SLCScanner

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Twitter @SLCScanner

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Twitter @SLCScanner

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