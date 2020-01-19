Американка при дворе: реинкарнация Дианы или многоходовка Елизаветы Второй?

Легендарная британская монархия получила удар в спину. Знаменитая чета — принц Гарри и его жена Меган Маркл решили отойти от королевских дел и обрести финансовую независимость. По сути, это отречение от престола.

Таблоиды сошли с ума. Великобритания затаила дыхание. Конечно, в истории семейства Виндзоров подобные демарши уже были. Тут можно вспомнить и Эдуарда Восьмого и принцессу Диану. Но сейчас за будущее королевской семьи как-то по-особому тревожно. Кажется, этот мощнейший институт власти покачнулся и вот-вот начнет рушится.

Однако все обратили внимание, как спокойно ведет себя Елизавета Вторая. Она даже благословила внука и его супругу на тихое семейное счастье. А может искушенная в дворцовых интригах королева понимает больше, чем любители теории заговора и конспирологии? И все это блестяще разыгранная партия? О скандале в королевском семействе Анна Елисеева.

Новость об уходе Гарри и Меган, которую в народе назвал Мегзит — по аналогии с Брекзит, выходом Великобритании из Евросоюза — потрясла всех и держалась на первых полосах газет всю неделю. И будет еще держаться очень долго, пока еще принц и герцогиня Сассекская, уже давно затмили и королеву, и вторую венценосную семью Уильяма с Кейт.

А неделю назад объявив о разрыве с родными так и вовсе обеспечили себе первые полосы газет. И толпы репортеров вокруг на долгие месяцы вперед. Очень удобно, когда собираешься жить без королевских денег, как говорится, на самообеспечении. И не сказать, что этот демарш очаровательной мулатки расколол страну. Рады все.

Старшее поколение, для которого королевская семья и все, что с ней связано — сакрально и незыблемо, празднует, что белая ворона Меган больше не будет позорить великий дом Виндзоров. Младшее отмечает победу знаменитой, и очень прогрессивной пары, над устаревшими традициями и устоями. Вот, смотрите, вырвались говорят из золотой клетки.

Меган наслаждается свободой в Канаде, а принц еще томится на Альбионе. Ему надо завершить все формальности, чтобы узаконить выходки его супруги. Так сказала бабушка на секретном семейном саммите, где собственно и благословила их на отречение. Королевским этот брак был всего два года. Дальше просто брак.

Вот здесь все начиналось — в Кенсингтонском саду Гарри и Меган объявили о помолвке. Меган в шикарном белом пальто от канадского дизайнера, смущенный Гарри — эта фотография тогда облетела весь мир. И именно ее пара использовала в Instagram, чтобы сделать шокирующее заявление о том, что они уходят.

Еще на подходе к Капелле святого Георгия Меган громко заявила о своем уставе. Хотела надеть изумрудную тиару в русском стиле, но королева не позволила. Говорят, тогда Гарри сильно поссорился с бабушкой. И конфликты продолжились.

«Меган берет Гарри за руку, проявляет эмоции, носит джинсы, делает селфи с другими людьми, что попадают в сети. В общем, они делают очень много того, что очень нежелательно и недопустимо для поддержания лица британской монархии, они рушат статус», — поясняет кандидат исторических наук, ведущий эксперт по вопросам британской монархии в России, писатель Арина Полякова.

И это один из самых ключевых моментов произошедшего, о котором многие пока еще не задумывались. В погоне за эмоциями и первыми фотографиями Кейт после дворцового заточения. Прогрессивный образ жизни и такой милый милленеалам бунтарский характер Меган угрожал авторитету короны. Там редко, кто говорит об этом, но незыблемость правящей династии почти незаметно, но исчезает. Шотландия стремится на выход, Северная Ирландия, смотрит на них с завистью. Сама Британия со своим «брекзитом» вообще летит не пойми в каком направлении.

«К тому же, есть еще страны Содружества, главой которого она является. Она не руководит, это тоже символическая роль, но она важна, потому что Содружество государств — организация довольно нестабильная, и этим очень разным 53-м странам — членам организации, необходим символ единства, и этим символом может быть только королева», — говорит журналист The Times Майкл Биньон.

Как поведут себя дальше Гарри и Меган еще один большой вопрос для Ее Величества. Они отказывается от обеспечения из госказны и говорят, что будут зарабатывать сами, но как и чем? Ведь все равно их будут ассоциировать с британской короной.

«Проблема сейчас заключается в том, что стать финансово самостоятельными, видимо, планируется через ведение коммерческой деятельности и использование титулов. Члены королевской семьи работать не могут, поэтому зарегистрированная торговая марка, в принципе подразумевает, что рано или поздно мы можем увидеть коврики для йоги под логотипом Royal Sussex, чего конечно дом Виндзоров допустить не очень хочет», — объясняет специалист по западноевропейскому этикету, член национальной ассоциации специалистов по протоколу Ксения Маркова.

Гарри еще летом, на премьере фильма «Король Лев», просил президента компании Disney заключить контракт с Меган.

«Вы знаете, что она занимается озвучиванием?», — спросил тогда заботливый муж.

«Правда? Я не знал», — прозвучал ответ.

«Она очень хочет!»

А если Меган, которая по всеобщему признанию и является главной в браке, захочет тряхнуть стариной и вернуться на большой экран. А еще, упаси бог, снимется в откровенных сценах? Как это отразится на имидже Британской монархии? Вряд ли искушенная Елизавета игнорировала эти многочисленные вопросы.

«С точки зрения имиджа самой британской монархии — это очень хороший выход из положения. И, я думаю, что это может быть даже не решение Гарри и Меган так поступить. Это решение придворных советников, может быть, даже самой Елизаветы Второй, она поняла, что может быть, британская монархия больше не справляется с последствиями, которые были вызваны поведением Меган и Гарри», — предполагает кандидат исторических наук, ведущий эксперт по вопросам британской монархии в России, писатель Арина Полякова.

Самое свежее подтверждение этой конспирологической теории — отсутствие фотографий Гарри, Меган и Арчи на столике королевы в ее ежегодном рождественском обращении к нации. А еще тот факт, что пара провела рождество в Канаде. То есть получается, что впервые члены королевской семьи встретили праздник не как подобает, с главой монаршего дома, а отдельно. Элегантно и незаметно, руками самой пары, Елизавета смогла избавиться от нежелательной конкуренции для Уильяма и Кейт — будущего короля и королевы.

«Уильям, конечно, гораздо лучше. Потому что он знает, что он будет королем, и он будет королем, и Кейт будет королевой. Оба они очень хорошие люди. Но принцем Гарри управляет жена — я хочу этого, я хочу того. Так не пойдет. Американка при дворе Сент-Джеймса не вписывается, мы уже выяснили это дважды», — житель города Виндзор Дерек Прайм.

Вот и получается поистине королевская многоходовая операция. Ведь как никто в Британии Елизавета знает, чем для государства грозят подобные союзы. Она прекрасно помнит, что сделал с империей ее дядя Эдуард Восьмой, возжелавший, во что бы то ни стало взять в жены дважды разведенную американскую актрису Уоллис Симпсон. Король Эдуард был вынужден отречься от престола, в стране разразился конституционный кризис.

Очень хорошо помнит она и удар Дианы, когда та фактически вынесла сор из избы и бросила наследного принца. После чего ее и без того немаленькая популярность стала стремительно расти. Чем закончилась та история всем известно. Но гибель Дианы привела и к огромным репутационным потерям, которых сейчас семья допустить никак не может. Королева, которая находится на троне уже 67 лет, готова на все, чтобы защитить монархию.

«Появление Меган в этой семье — это некий отсыл к принцессе Диане. Появилась женщина, которая ведет себя примерно так же, одна умерла, но появилась другая. И процесс распада королевской семьи будет продолжаться», — считает астролог Татьяна Борщ.

Кстати, в 2002-м на Туманном Альбионе выбирали 100 величайших британцев в истории. Леди Ди там на третьем месте, а правящая королева на 24-м. И у Меган Маркл сейчас есть все шансы попасть в новую версию этого списка.