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Виктория Боня рассказала про свой плакат желаний и сбывшиеся благодаря ему мечты

, 9:25 | Сергей Зеленский Видео 56

Модель посещает мероприятия кинофестиваля в Доминикане.

Фото: Instagram @victoriabonya

Российская модель Виктория Боня поделилась с подписчиками секретом исполнения желаний. Находясь в Доминиканской республике на кинофестивале, бывшая участница «Дома-2» разместила философский пост в Instagram, в котором рассказала, что несколько лет назад загадала, чтобы в ее жизни присутствовали и красные дорожки, и дорогие украшения, и красивые платья.

«Как раз недавно вспоминала, как еще в 18 лет, когда я делала один из первых своих плакатов желаний, я вырезала из журналов и клеила на него картинки с Каннского фестиваля, красных дорожек, дорогие украшения, которые, на тот момент, являлись для меня недостижимыми. А уже сегодня это составляет мою реальность!» — рассказала она.

 
 
 
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ПОВЕРЬ В МЕЧТУ ⠀ Смотрите мои сторис? Признавайтесь! Я в Доминикане, сегодня посетила первый день международного фестиваля кино и музыки. И это было очень масштабно и захватывающе 😍 ⠀ Как раз недавно вспоминала, как ещё в 18 лет, когда я делала один из первых своих плакатов желаний, я вырезала из журналов и клеила на него картинки с Каннского фестиваля, красных дорожек, дорогие украшения, которые, на тот момент, являлись для меня недостижимыми. А уже сегодня это составляет мою реальность! ⠀ Я сотрудничаю с международными брендами, которые, в том числе, и предоставляют украшения для съёмок и красных дорожек, я регулярно посещаю мероприятия и церемонии, где присутствуют известные личности мирового масштаба. ⠀ Поэтому, мои дорогие, не бойтесь мечтать по-крупному, даже если все вокруг считают вас сумасшедшими и не верят в вас. Знайте, что всё в нашей жизни возможно, если вы действительно этого хотите, верите в себя и действуете ❤️ Лично я верю в каждого из вас! Помните об этом)) ⠀ Какие ваши самые смелые желания и мечты? Пишите в комментарии, и они обязательно исполнятся 🤗 _________ @canadoradafestival 🌟 At Cana Dorada Film & Music Festival - Soft Opening: Dominican Night. 💫 My choice for this evening @elisabettafranchi dress and @apmmonaco jewelry 💫 📷 Ph: @danieleventurelliphoto / @gettyimages _________

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Для выхода в свет Боня предпочла короткое платье-бюстье изумрудного цвета с белым верхом в виде банта. Элегантный наряд подчеркнул ее стройные ноги и загорелую кожу.

«Мои дорогие, не бойтесь мечтать по-крупному, даже если все вокруг считают вас сумасшедшими и не верят в вас. Знайте, что все в нашей жизни возможно, если вы действительно этого хотите, верите в себя и действуете», — резюмировала она.

Подписчикам очень понравился монолог Виктории, а также ее образ на снимках.

«Вдохновляете, от ваших слов крылья за спиной вырастают», — написала одна из них.

«Вид шикарной женщины и идеально позируете, нет ни капли зажатости», — отметил другой.

«Шарм и женственность», — добавил третий.

При этом совсем недавно поклонники Виктории Бони обвинили ее в непомерной страсти к фотошопу, однако в ответ модель заявила хейтерам, что как раз ничего с фото не делала.

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