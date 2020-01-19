Виктория Боня рассказала про свой плакат желаний и сбывшиеся благодаря ему мечты

Российская модель Виктория Боня поделилась с подписчиками секретом исполнения желаний. Находясь в Доминиканской республике на кинофестивале, бывшая участница «Дома-2» разместила философский пост в Instagram, в котором рассказала, что несколько лет назад загадала, чтобы в ее жизни присутствовали и красные дорожки, и дорогие украшения, и красивые платья.

«Как раз недавно вспоминала, как еще в 18 лет, когда я делала один из первых своих плакатов желаний, я вырезала из журналов и клеила на него картинки с Каннского фестиваля, красных дорожек, дорогие украшения, которые, на тот момент, являлись для меня недостижимыми. А уже сегодня это составляет мою реальность!» — рассказала она.

Для выхода в свет Боня предпочла короткое платье-бюстье изумрудного цвета с белым верхом в виде банта. Элегантный наряд подчеркнул ее стройные ноги и загорелую кожу.

«Мои дорогие, не бойтесь мечтать по-крупному, даже если все вокруг считают вас сумасшедшими и не верят в вас. Знайте, что все в нашей жизни возможно, если вы действительно этого хотите, верите в себя и действуете», — резюмировала она.

Подписчикам очень понравился монолог Виктории, а также ее образ на снимках.

«Вдохновляете, от ваших слов крылья за спиной вырастают», — написала одна из них.

«Вид шикарной женщины и идеально позируете, нет ни капли зажатости», — отметил другой.

«Шарм и женственность», — добавил третий.

При этом совсем недавно поклонники Виктории Бони обвинили ее в непомерной страсти к фотошопу, однако в ответ модель заявила хейтерам, что как раз ничего с фото не делала.