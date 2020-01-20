«Эльфилевая? Эльфовая?»: Дарья Пынзарь не смогла выговорить название достопримечательности

Дарья Пынзарь отправилась отмечать день рождения во Францию в компании супруга Сергея. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» опубликовала в Instagram множество фото и видео из Парижа. Телезвезда вместе с мужем побывали в Лувре, кабаре «Мулен Руж», доме Пикассо и других достопримечательностях французской столицы.

Не обошли стороной влюбленные и Эйфелеву башню. О посещении сего места звезда телешоу решила рассказать отдельно. Вернее, попыталась рассказать.

«У меня простыл глаз, то есть надуло, на Эфе… все время забываю, как правильно сказать. Эльфилевая? Эльфовая? В общем, на башне», — сказала знаменитость в одном из опубликованных роликов.

Это уже не первая проблема Дарьи Пынзарь, связанная с парижскими достопримечательностями. Ранее теледива поделилась своими впечатлениями от посещения популярного кабаре «Мулен Руж». Заведение с танцовщицами канкана звезду «Дома-2» не впечатлило.

«Программа мне показалась „нафталиновой“. Вообще, все рядом сидящие пенсионеры были в восторге», — написала бывшая участница реалити-шоу в соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Пынзарь позаигрывала с подписчиками в леопардовом купальнике.