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В США рассказали об угрозе «ракетных засад» РФ для американских авианосцев

, 19:11 | Ниса Мурзанаева Видео 43

Военные эксперты оценили планы России объединить сторожевые корабли и наземные ракетные комплексы.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Федюнин

В американском издании The National Interest разместили статью военных аналитиков, оценивших планы России объединить сторожевые корабли и наземные ракетные комплексы для создания «засад» на авианосцы потенциального противника, пишет ФАН.

Публикация носит громкое название: «Покойтесь c миром, авианосцы: Россия готовит ракетные засады». В ней авторы высказывают мнение о том, что наибольшую опасность для флота США представляют противокорабельныe крылатыe ракеты П-800 «Оникс» российского производства. Их мощность позволяет уничтожать корабли противника на расстоянии до 300 километров.

Отмечается, что цель для ракет помогут обнаружить сторожевые корабли, которые передадут координаты американского авианосца передвижному береговому ракетному комплексу «Бастион».

Суть «засады» заключается в том, что «Бастион» тайно займет новую позицию, предварительно выключив радары. Получив данные о цели от надводных суден, комплекс нанесет ракетный удар по противнику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США.

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