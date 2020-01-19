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Бизнес-класс, лучший отель, 300 тысяч за ночь: Дане Борисовой сделали непристойное предложение

, 11:56 | Ниса Мурзанаева Фото 73

Ведущая не стесняется публично делиться подробностями личной жизни.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Только-только отгремел скандал по поводу того, что Дана Борисова «могла взяться за старое» и вернуться к употреблению запрещенных веществ. Не успела публика немного отдохнуть от обсуждения личной жизни ведущей, как та поделилась новыми провокационными подробностями.

Теледива опубликовала в Instagram скрин, на котором продемонстрировала часть переписки со своим фанатом. Молодой человек сделал знаменитости по-настоящему непристойное предложение. Поклонник предложил Дане Борисовой провести с ним несколько ночей. За это мужчина пообещал ведущей денежное вознаграждение.

«Оплачу билеты бизнес-класса, отель самый лучший и еще 300 тысяч рублей за ночь с вами. Потом можем вместе улететь на чартере в Москву», — написал «работодатель».

Instagram @danaborisova_official

Дана Борисова искренне посмеялась над тем, что после «приключения» лететь придется уже отнюдь не бизнес-классом. Мол, у ухажера не хватает на это денег. Очевидно звезда ответила герою-любовнику отказом.

Телеведущая сейчас совсем не думает о новых романах — она сосредоточена на карьере (издание книги) и воспитании дочери Полины. Недавно мама и наследница помирились после длительной ссоры, которая и спровоцировала слухи о возврате Даны Борисовой к наркотической зависимости.

«Мою рукопись отправили в корректуру, обложку утвердили. С дочкой мы помирились, и это Слава Богу. Теперь стараюсь больше времени проводить с ней», — написала в микроблоге знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дана Борисова шокировала фанатов признанием — она выпила духи во время срыва.

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