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«Гнались толпой»: избитый охранником ТЦ подросток первым начал драку

, 12:41 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 83

Пострадавший юноша решил, что группа молодых людей издевалась над девочкой, и хотел заступиться.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Подросток, избитый охранником торгового центра «МЕГА Химки» в Московской области, первым начал драку с группой подростков. Об этом 5-tv.ru сообщила одна из посетительниц ТЦ, знакомая с участниками конфликта.

Инцидент произошел 18 января. Началось все с конфликта между молодыми людьми. Охранник пытался их разнять, но не придумал ничего лучше, чем избить одного из ребят. Оказалось, что драку начал побитый охранником парень по имени Дмитрий.

«Другие мальчики, которых ударил Дмитрий (избитый охранником подросток — Прим. ред.), им по 11-12 лет. Я их знаю, я с ними знакома. Они играли с девочкой. Дмитрий прошел мимо — я не знаю, почему он не уточнил, что там случилось — просто подошел к ним, начал засирать, ударил и все», — рассказала знакомая участников потасовки в ТЦ.

По ее словам, неподалеку оказался старший брат мальчика, которого ударил Дмитрий. Он заступился за младшего брата.

«Старший брат подлетел и ударил за то, что он ударил его младшего брата. Это правда, что за ним гнались толпой <…> Они начали снова драться, их разняли в итоге», — добавила знакомая участников стычки.

Как сообщал 5-tv.ru, чтобы разнять драку подростков, охранник ТЦ отправил в нокаут одного из них. После этого он предложил пострадавшему выйти на улицу и разобраться «по-мужски».

Сам Дмитрий рассказал, что начал конфликт с другими подростками, чтобы заступиться за девочку. Он решил, что над ней издевались. Столкновение с охранником для него закончилось сотрясением мозга.

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