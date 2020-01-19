Фигуристка Алина Загитова возобновила тренировки

Молодая олимпийская чемпионка Алина Загитова возобновила тренировки, пишут Дни.ру. Видео, где фигуристка оттачивает спортивные элементы она выложила в свой официальный аккаунт в Instagram.

На коротких кадрах девушка исполняет льду тройной лутц и тройной риттбергер. За успехами Алины внимательно следят ее наставники — Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

«Тренировка», — подписала пост Алина Загитова.

Поклонники радостно отреагировали на эту новость и предположили, что известная спортсменка готовит для фанатов увлекательное и сложное выступление.

«Что-то новое готовит?»;

«Девочка наша, красавица! Такая радость видеть ее тренирующейся!»;

«Песня новая, а заходы одинаковые. Надеюсь, это был прогон Клеопатры»;

«Ура. Просто браво Алине. Выполняет обещанное. Умница», — написали фолловеры.

В середине декабря Алина Загитова сообщила о приостановке карьеры до конца сезона 2019-2020-го. Фигуристка отметила, что хочет направить все свои силы на тренировки. Однако представители Загитовой не стали исключать тот факт, что олимпийская чемпионка будет принимать участие в различных ледовых шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алина Загитова резко одернула фанатов, трогавших ее на автограф-сессии.