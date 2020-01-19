Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Тимур Гайдуков, бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» умер в ночь на воскресенье 19 января. Об этом в посте на своей странице в Facebook написал его друг Давид Мелик-Гусейнов, сообщает Утро.ру.

«И в светлый праздник Крещения — ушел… Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. <…> Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь — спи. Помню. Ценю. Люблю», — написал Мелик-Гусейнов в личном блоге.

Причиной смерти 36-летнего Тимура Гайдукова стало онкологическое заболевание, с которым артист долгое время боролся.

В конце 2018 года в своем аккаунте в социальной сети Тимур сообщил, что ему поставлен диагноз — острый лимфобластный лейкоз. В его аккаунте был объявлен сбор средств на проведение лечения в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что родственница Николая Караченцова находится в искусственной коме.